Pisa, trovato cadavere nell’Arno a Santa Croce﻿: a dare l’allarme un passante

(Adnkronos) – Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato recuperato nel fiume Arno questa mattina dai vigili del fuoco di Pisa: a dare l’allarme, intorno alle 10.10, è stato un passante che ha notato il cadavere, all’altezza del ponte della strada provinciale 44 nel comune di Santa Croce sull’Arno. Sul posto i carabinieri per l’identificazione e i rilievi del caso.  

cronaca

