Per Vergara solo 45 minuti, ecco la prima diagnosi

By Giuseppe Sacco
Un’altra tegola per Conte, che dopo soli 45 minuti di Napoli-Torino si è trovato costretto a sostituire Antonio Vergara per un infortunio al piede. In campo per l’ottava volta consecutiva da titolare, il centrocampista è rientrato negli spogliatoi all’intervallo fortemente zoppicante, senza scarpini e accompagnato dallo staff medico azzurro nel tunnel. Fermato da una fascite plantare, l’ex Reggiana è stato sostituito allo scoccare della ripresa da Anguissa, al rientro dopo oltre tre mesi dall’ultima presenza. Nei prossimi giorni previsti accertamenti che chiariranno con precisione i tempi di recupero. Fonte: Gazzetta

