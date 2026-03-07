NewsCalcioIn Evidenza

Parisio:”Secondo posto? Sarà lotta punto a punto tra Napoli e Milan'”

By Giovanni Esposito
0
A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianni Parisio, giornalista di PassioneInter. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

A chi si affiderà, Chivu, dal primo minuto?
“Non ce la fa Lautaro che ha provato a recuperare almeno dalla panchina, ma non ci sarà. Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.”
Una eventuale vittoria consegnerebbe definitivamente lo scudetto nelle mani dell’Inter?
“Calendario alla mano, con dieci punti di vantaggio, una eventuale vittoria dell’Inter sarebbe pesantissima in chiave scudetto, perché a +13 si farebbe quasi impossibile per i cugini recuperare. Ultima chiamata per il Milan di Allegri.”
Per il secondo posto vede avvantaggiato il Milan o il Napoli?
“Con la vittoria di ieri, il Napoli rientra in scia dei rossoneri. Sarà una lotta punto a punto, col Milan che ci ha abituato a perdere punti in casa contro le piccole. Poi avranno lo scontro diretto in casa del Napoli che, in quella occasione, potrà agguantare o addirittura superare i rossoneri.”
Roma o Juve: chi arriverà quarta?
“Oggi dico Roma, ma la Juve, come sempre, di riffa o di raffa potrebbe scavalcare i giallorossi.”
Potrebbe piacerti anche
News

Moggi: “Conte preoccupato ma resta. Questa rosa può rivincere lo…

News

Serie A, Cagliari-Como 1-2: i lariani conquistano la vittoria consecutiva

News

Il Mattino-Primavera 1, l’arbitro aggredito è il fratello di Maresca

News

SKY – Infortunio Vergara: lunedì previsti gli esami

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.