Parisio:”Secondo posto? Sarà lotta punto a punto tra Napoli e Milan'”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianni Parisio, giornalista di PassioneInter. Di seguito, un estratto dell’intervista.

“Non ce la fa Lautaro che ha provato a recuperare almeno dalla panchina, ma non ci sarà. Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.”

“Calendario alla mano, con dieci punti di vantaggio, una eventuale vittoria dell’Inter sarebbe pesantissima in chiave scudetto, perché a +13 si farebbe quasi impossibile per i cugini recuperare. Ultima chiamata per il Milan di Allegri.”