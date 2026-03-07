Parisio:”Secondo posto? Sarà lotta punto a punto tra Napoli e Milan'”
A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianni Parisio, giornalista di PassioneInter. Di seguito, un estratto dell’intervista.
A chi si affiderà, Chivu, dal primo minuto?
“Non ce la fa Lautaro che ha provato a recuperare almeno dalla panchina, ma non ci sarà. Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.”
Una eventuale vittoria consegnerebbe definitivamente lo scudetto nelle mani dell’Inter?
“Calendario alla mano, con dieci punti di vantaggio, una eventuale vittoria dell’Inter sarebbe pesantissima in chiave scudetto, perché a +13 si farebbe quasi impossibile per i cugini recuperare. Ultima chiamata per il Milan di Allegri.”
Per il secondo posto vede avvantaggiato il Milan o il Napoli?
“Con la vittoria di ieri, il Napoli rientra in scia dei rossoneri. Sarà una lotta punto a punto, col Milan che ci ha abituato a perdere punti in casa contro le piccole. Poi avranno lo scontro diretto in casa del Napoli che, in quella occasione, potrà agguantare o addirittura superare i rossoneri.”
Roma o Juve: chi arriverà quarta?
“Oggi dico Roma, ma la Juve, come sempre, di riffa o di raffa potrebbe scavalcare i giallorossi.”