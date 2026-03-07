Adnkronos News

Ora legale 2026 è già arrivata, lancette avanti negli Usa

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – E’ già il momento di spostare le lancette per l’ora legale, ma non in Italia. Se nell’Unione europea il cambio è previsto tra il 28 e il 29 marzo, ultima domenica del mese, negli Stati Uniti l’abbandono dell’ora solare è imminente: nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo, in gran parte degli Usa e in Canada si torna all’ora legale con lo spostamento delle lancette in avanti: alle 2 del mattino, verranno posizionate sulle 3. 

Factory della Comunicazione

Negli Stati Uniti, l’ora legale è regolata dall’Uniform Time Act e rimane in vigore fino alla prima domenica di novembre. Non tutti gli Stati seguono quanto previsto dal provvedimento: Hawaii e gran parte dell’Arizona, in particolare, non introducono l’ora legale. 

Con l’ora legale, nella notte del cambio ora si dorme per 60 minuti in meno. Si guadagna un’ora di luce nel corso del giorno, con il tramonto ‘ritardato’ e con un impatto sulle spese per l’energia: in teoria minore uso dell’illuminazione artificiale a beneficio di quella naturale. L’ora legale sarà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre – quest’anno il 25 ottobre – quando tornerà invece l’ora solare e le lancette degli orologi dovranno essere spostate nuovamente un’ora indietro. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ucraina, missili e droni sulle città: 5 morti a Kharkiv

Adnkronos News

F1 Gp Australia, Russell in pole e prima fila Mercedes: Leclerc quarto con Ferrari

Adnkronos News

Verissimo, ospite oggi Michele Bravi: il racconto dopo Sanremo 2026

Adnkronos News

C’è Posta per Te, stasera 7 marzo: le anticipazioni

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.