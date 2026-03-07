Napoli-Torino, che gioia per Conte: 3 punti e due rientri

Con il Torino non solo 3 punti, ma anche due rientri importanti: De Bruyne e Anguissa.

Factory della Comunicazione

La vittoria per 2-1 sul Torino di ieri sera ha permesso al Napoli di Conte di mettere 3 punti fondamentali in cascina in ottica qualificazione Champions League. La sfida del Maradona, però, ha regalato anche altri spunti positivi all’ambiente azzurro. Infatti, oltre alla vittoria, è arrivata una notizia positiva: il ritorno in campo di Kevin De Bruyne e di Frank Zambo Anguissa.

Anguissa, Conte può ridisegnare il suo Napoli

Il fuoriclasse belga e il centrocampista camerunense sono due ritorni dal peso specifico elevatissimo nell’economia della squadra guidata di Antonio Conte. Il rientro di Anguissa, con un McTominay ancora alle prese con l’infiammazione del tendine, consente all’allenatore azzurro di poter disegnare un centrocampo più vicino alla sua idea “canonica”.

De Bruyne, qualità a disposizione di Conte

Il recupero di De Bruyne, invece, aumenta -palesemente- la dose di qualità che questa squadra può esprimere. Nella memoria dei tifosi azzurri è ancora viva la prestazione dell’ex Manchester City in Napoli-Sporting Lisbona dove con due sue giocate ha permesso a Hojlund di segnare due gol che hanno regalato agli azzurri una vittoria per 2-1 contro i lusitani.

King Kev e Lukaku, per la prima volta in campo insieme

“Contro il Torino Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne hanno disputato minuti insieme in campo con la stessa squadra in un match nei maggiori cinque campionati europei per la prima volta in carriera. Coppia”.

Così il profilo OptaPaolo – noto su X per fornire statistiche sulla Serie A- si è espresso al termine del successo del Napoli sul Torino per 2-1.

Quella che può sembrare, all’apparenza, una statistica banale, è in realtà un dato di un’importanza cruciale per il prosieguo della stagione azzurra. “King Kev” e Lukaku erano insieme in campo lo scorso 14 agosto a Castel Di Sangro nel test match contro l’Olympiacos. In quell’occasione, Lukaku riportò il pesante infortunio alla coscia che ha segnato la sua stagione e quella del Napoli. Ecco, quella è stata l’unica volta che i due giocatori belgi hanno vestito la maglia azzurra insieme prima di ieri. Contro il Torino, però, i due amici hanno segnato una tappa fondamentale della loro carriera: per la prima volta hanno giocato insieme in una gara ufficiale di uno dei 5 Top campionati.

Il rientro in campo di De Bruyne ha stimolato la curiosità dei tifosi del Napoli che hanno potuto constatare uno stato di forma invidiabile da parte del numero 11 partenopeo. Un dettaglio non di poco conto. Un De Bruyne al 100%, così come un Lukaku a pieno regime, può aiutare Antonio Conte a portare il Napoli alla conquista di una qualificazione Champions senza patemi, lasciandosi alle spalle quei periodi in cui l’allenatore salentino, per via degli infortuni, era chiamato a fare di necessità virtù.