Napoli, il messaggio della Curva B: “Fuori gli spettatori, dentro i sostenitori”

Lo striscione all’esterno del Maradona invita i tifosi a sostenere la squadra nonostante il momento difficile

By Guido Russo
Non è il momento più semplice della stagione per il Napoli. L’eliminazione dalla Champions League, l’uscita dalla Coppa Italia e la distanza ormai ampia dal primo posto occupato dall’Inter hanno lasciato inevitabilmente qualche amarezza nell’ambiente azzurro.

Eppure, a Napoli il sostegno alla squadra non viene mai meno. Proprio nei momenti più complicati emerge l’attaccamento dei tifosi, pronti a stringersi attorno alla squadra.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino“, infatti, un messaggio chiaro arriva dalla Curva B. All’esterno del settore più caldo dello stadio Maradona è comparso uno striscione con una frase diretta: «Fuori gli spettatori, dentro i sostenitori».

Un invito, neanche troppo velato, a trasformare nuovamente l’impianto di Fuorigrotta in una bolgia, come spesso accaduto negli ultimi anni. Il riferimento è anche a un clima che, nelle ultime partite, è sembrato meno rumoroso rispetto al passato.

L’obiettivo degli ultras è chiaro: riportare il Maradona a ruggire, perché proprio dal calore del pubblico può arrivare la spinta necessaria per aiutare il Napoli a chiudere al meglio la stagione.

