Napoli, disordini durante il match Napoli-Torino – Il Mattino

Napoli, disordini durante il match Napoli-Torino
Spettacolo in campo, caos all’esterno. Mentre il Napoli dava vita ad una prestazione sonora all’interno del Maradona, ci sono stati diversi problemi all’esterno, rilevati grazie ai controlli della compagnia dei carabinieri Napoli Bagnoli.
Come riporta l’edizione odierna da Il Mattino:
E’ accaduto all’esterno del Maradona ieri sera. Arresti e denunce
La partita di serie A tra Napoli e Torino può essere la cornice perfetta per eludere i controlli. Lo sanno bene i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli che durante il match hanno effettuato un servizio a largo raggio nella zona dello stadio Diego Armando Maradona. Alla fine dei 90 minuti questo è il risultato: un arresto, 3 le denunce a piede libero e 4 le persone segnalate per uso di droga.
A finire in manette è un 58enne, già noto alle forze dell’ordine, che è stato sorpreso a cedere 4 dosi di cocaina tra le auto in sosta. Dovrà rispondere di detenzione a fini di spaccio. È in attesa di giudizio.
Denunciati anche 2 parcheggiatori abusivi e un uomo per divieto di ritorno nel comune di Napoli sorpreso a piazzale Tecchio con la sciarpetta azzurra al collo.