Napoli Basket- Bologna, ancora una sconfitta per i partenopei – Live

By Daniele Garofalo
Sotto gli occhi di Beukema e Milton Pereyra, arriva ancora una sconfitta per il Napoli Basket, la quinta consecutiva.

Sorride il Bologna che dopo la sconfitta con il Real Madrid in Eurolega torna alla vittoria.

Di seguito il tabellino:

GUERRI NAPOLI – OLIDATA VIRTUS BOLOGNA 71-90

PARZIALI: 21-16; 40-39; 50-63

NAPOLI: Flagg 10, Zemaitis 9, Treier 9, Gentile 5, Caruso 9, Whaley 3, El-Amin 5, Faggian, Gloria ne, Totè 10, Bolton 11. All. Magro.

BOLOGNA: Baiocchi 2, Niang 10, Accorsi 1, Ferrari 19, Akele 2, Vildoza 3, Edwards 6, Smailagic 10, Alston Jr. 9, Morgan 14, Diarra 14, Diouf 2. All. Ivanovic

 

 

