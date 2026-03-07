Montervino: “Spiazzato da De Bruyne per un aspetto…”

L’ex capitano azzurro Francesco Mortervino, ha commentato a Canale 8 il rientro in campo di Kevin De Bruyne. Di seguito le parole del direttore sportivo.

“Devo essere onesto, sono rimasto completamente colpito dallo stato fisico di De Bruyne. Quest’anno non l’abbiamo mai visto così, neanche all’inizio dell’anno. Questo ti fa capire la professionalità del ragazzo.

L’esperienza è utile per alcuni giocatori anche solo per la loro presenza, ma non dimentichiamoci di chi c’è stato durante l’emergenza e che ha permesso al Napoli di vincere la Supercoppa ed essere ora comunque al terzo posto. Non vorrei venissero ora messe in discussione le prestazioni di Alisson e Vergara o Elmas che devono restare centrali nel progetto”.