Manfredi: “Il Milan non è certo del secondo posto, il Napoli è pienamente in corsa”

“Assolutamente no, il Milan ha un calendario tosto e vive di una narrazione sbagliata: nel girone d’andata si è detto che fossero forti contro le grandi, ma così non è. Tante vittorie sono arrivate in maniera fortunosa o per il rotto della cuffia. Oggi non c’è una favorita tra il Napoli ed i rossoneri, ammesso che arrivare al secondo posto possa essere definito un obiettivo: ci troviamo di fronte a due stagioni deludenti, per entrambi i club.”