Manfredi: “Il Milan non è certo del secondo posto, il Napoli è pienamente in corsa”

By Emanuela Menna
A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico Manfredi, giornalista tifoso del Milan. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Quali saranno le scelte di formazione di Allegri?
“Tutto ruota intorno alla figura di Bartesaghi: se non dovesse esserci, lo sostituirà Estupinian. Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.”
Il Milan è già sicuro del secondo posto?
“Assolutamente no, il Milan ha un calendario tosto e vive di una narrazione sbagliata: nel girone d’andata si è detto che fossero forti contro le grandi, ma così non è. Tante vittorie sono arrivate in maniera fortunosa o per il rotto della cuffia. Oggi non c’è una favorita tra il Napoli ed i rossoneri, ammesso che arrivare al secondo posto possa essere definito un obiettivo: ci troviamo di fronte a due stagioni deludenti, per entrambi i club.”
Il Napoli ha le caratteristiche per poter rimontare il Milan?
“Assolutamente sì, per caratteristiche e per calciatori recuperati. Anguissa non l’ho visto benissimo, De Bruyne, invece, mi è parso in forma. Ammesso che il secondo posto sia un traguardo, il Napoli è assolutamente in scia.”
Tra Roma e Juve chi arriverà quarta?
“Mi dispiacerà per chiunque resterà fuori tra Gasperini e Spalletti. Anche se la Roma sembra stare meglio credo che, alla fine, la spunterà la Juventus.”
