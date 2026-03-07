Lutto in casa Napoli, il portiere Pasquale di Fiore ci ha lasciati

Si è spento a 77 anni Pasquale Fiore, storico secondo portiere del Napoli negli anni ’70. Vice del Giaguaro Luciano Castellini, aveva collezionato una manciata di partite, 7 in 7 stagioni. Era il portiere della primavera allenata da Rosario Rivellino, che vinse il Torneo internazionale di Viareggio nel 1975.

Il cordoglio del presidente e della Società

“Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Pasquale Fiore, portiere azzurro dal 1977 al 1984”