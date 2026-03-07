Live Serie A, Spalletti sorride: Juventus-Pisa 4-0!
Dopo il complicato periodo la Juventus torna a vincere e, come l’ultima volta, i gol sono 4!
In Serie A la vittoria mancava dal 1° Febbraio (1-4 a Parma).
4-0 contro un Pisa che resta sempre di più nella zona rossa 15 punti a 9 punti dalla salvezza. Per la Juventus 3 punti che la rimettono in corsa Champions.
Di seguito il tabellino della gara:
JUVENTUS-PISA 4-0
MARCATORI: 54′ Cambiaso, 65′ Thuram, 75′ Yildiz, 90’+3 Boga
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti (46′ Kelly), Cambiaso; Locatelli, Thuram (77′ Koopmeiners); Conceiçao (77′ Miretti), McKennie, Yildiz (83′ Kostic); David (46′ Boga). All. Spalletti.
PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi (76′ Iling-Junior), Caracciolo, Coppola; Leris (60′ Cuadrado), Hojholt (60′ Piccinini), Aebischer, Marin (60′ Loyola), Angori; Moreo, Durosinmi (76′ Stojilkovic). All. Hiljemark.
ARBITRO: Sacchi.
AMMONITI: Marin (P), Leris (P), Caracciolo (P), Bremer (J)
ESPULSI: –