Il microscopio rosa sugli azzurri: continua la corsa Champions

Rientri importanti in casa Napoli e vittoria pesante in chiave Champions. Buona prestazione degli azzurri, in evidenza Alisson Santos ed Elmas…e non solo per i gol. I Voti de La Gazzetta dello Sport:
6,5
Napoli
6
Milinkovic-Savic
Prende gol nel finale e si imbufalisce con i compagni. Forse poteva spingere di più sulle gambe, ma la girata era abbastanza ravvicinata.
6,5
Juan Jesus
Provvidenziale su Adams all’alba del recupero. Prima ci mette tutta la sostanza e l’esperienza del veterano. Gioca fuori ruolo, ma non balla.
6,5
Buongiorno
Più che Buongiorno… bentornato. Sarà che è un match speciale, ma non sbaglia nulla. Tonico e deciso, si concede anche qualche discesa.
6
Olivera
Preferito a Beukema, si piazza a lungo su Vlasic offuscandone il talento e tenendolo a freno. Sfiora il gol in avvio: murato da Paleari.
6,5
Politano
Il più piccolo del gruppo va a fare la torre per il 2-0 di Elmas. Una liberazione per tutti. Paleari gli nega il gol da fermo.
6,5
Gilmour
Bravo nelle due fasi, più intraprendente nel primo tempo perché la tenuta sui 90’ ancora non c’è. Ma è un recupero davvero preziosissimo.
7
Elmas
Un gol cercato e desiderato da tempo. A Bergamo gli avevano tolto il pallone quando era già sul dischetto. Si avvita bene e può fare festa.
6
Spinazzola
Va a intermittenza ma mai in affanno. Sembra gestire le energie per via degli acciacchi del passato. Da un suo cross nasce il 2-0 azzurro.
Il peggiore
5,5
Vergara
Fuori all’intervallo per un fastidio alla pianta del piede. Ma prima non riesce a incidere, mangiato dalla pressione dei difensori granata.
Il migliore
7,5
Alisson Santos
L’attesa è stata lunga, però forse siamo di fronte al vero erede di Kvara. Per carità, deve crescere. Ma dribbla, segna, spacca. E diverte.
6
Højlund
Solita battaglia spalle alla porta: stavolta sul ring con lui sale Ismajli, che gli concede una conclusione. Sfiora il gol di testa.
6
Anguissa
Gioca un tempo, sufficiente per far sorridere il popolo napoletano. Nulla di travolgente, ma averlo in campo trasmette sicurezza e personalità.
6
Gutiérrez
Largo a sinistra per Spinazzola per gestire il vantaggio: pasticcia un po’ in uscita ma alla fine rimette sempre le cose a posto.
6
De Bruyne
Entra e il Maradona ribolle come dopo un gol. Un bel recupero, un sinistro strozzato da fuori nel finale. Un nuovo acquisto per la Champions.
s.v.
Lukaku
s.v.
Mazzocchi
6,5
Conte
In un colpo solo ritrova la regia di Gilmour, i muscoli di Anguissa e De Bruyne. Ora ha le armi per blindare in fretta il posto Champions.