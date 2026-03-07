Il microscopio rosa sugli azzurri: continua la corsa Champions

Rientri importanti in casa Napoli e vittoria pesante in chiave Champions. Buona prestazione degli azzurri, in evidenza Alisson Santos ed Elmas…e non solo per i gol. I Voti de La Gazzetta dello Sport: 6,5 Napoli

6 Milinkovic-Savic Prende gol nel finale e si imbufalisce con i compagni. Forse poteva spingere di più sulle gambe, ma la girata era abbastanza ravvicinata.

6,5 Juan Jesus Provvidenziale su Adams all’alba del recupero. Prima ci mette tutta la sostanza e l’esperienza del veterano. Gioca fuori ruolo, ma non balla.

6,5 Buongiorno Più che Buongiorno… bentornato. Sarà che è un match speciale, ma non sbaglia nulla. Tonico e deciso, si concede anche qualche discesa.

6 Olivera Preferito a Beukema, si piazza a lungo su Vlasic offuscandone il talento e tenendolo a freno. Sfiora il gol in avvio: murato da Paleari.

6,5 Politano Il più piccolo del gruppo va a fare la torre per il 2-0 di Elmas. Una liberazione per tutti. Paleari gli nega il gol da fermo.

6,5 Gilmour Bravo nelle due fasi, più intraprendente nel primo tempo perché la tenuta sui 90’ ancora non c’è. Ma è un recupero davvero preziosissimo.

7 Elmas Un gol cercato e desiderato da tempo. A Bergamo gli avevano tolto il pallone quando era già sul dischetto. Si avvita bene e può fare festa.

6 Spinazzola Va a intermittenza ma mai in affanno. Sembra gestire le energie per via degli acciacchi del passato. Da un suo cross nasce il 2-0 azzurro.

Il peggiore 5,5 Vergara Fuori all’intervallo per un fastidio alla pianta del piede. Ma prima non riesce a incidere, mangiato dalla pressione dei difensori granata.

Il migliore 7,5 Alisson Santos L’attesa è stata lunga, però forse siamo di fronte al vero erede di Kvara. Per carità, deve crescere. Ma dribbla, segna, spacca. E diverte.

6 Højlund Solita battaglia spalle alla porta: stavolta sul ring con lui sale Ismajli, che gli concede una conclusione. Sfiora il gol di testa.

6 Anguissa Gioca un tempo, sufficiente per far sorridere il popolo napoletano. Nulla di travolgente, ma averlo in campo trasmette sicurezza e personalità.

6 Gutiérrez Largo a sinistra per Spinazzola per gestire il vantaggio: pasticcia un po’ in uscita ma alla fine rimette sempre le cose a posto.

6 De Bruyne Entra e il Maradona ribolle come dopo un gol. Un bel recupero, un sinistro strozzato da fuori nel finale. Un nuovo acquisto per la Champions.

s.v. Lukaku

s.v. Mazzocchi