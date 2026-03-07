Il Mattino-Primavera 1, l’arbitro aggredito è il fratello di Maresca

“Doveva essere un normale scontro salvezza in Primavera 1. Per certi versi lo è stato, con il Napoli che ha saputo portare a casa i tre punti contro il Sassuolo con un ottimo 5-2. Un ritorno alla vittoria fondamentale per ripartire dopo cinque sconfitte consecutive.

