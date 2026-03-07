Il Mattino-Primavera 1, l’arbitro aggredito è il fratello di Maresca
L’episodio grave si è verificato nel corso della sfida vinta dagli azzurrini per 5-2.
“Doveva essere un normale scontro salvezza in Primavera 1. Per certi versi lo è stato, con il Napoli che ha saputo portare a casa i tre punti contro il Sassuolo con un ottimo 5-2. Un ritorno alla vittoria fondamentale per ripartire dopo cinque sconfitte consecutive.
Ma durante il match c’è stato un episodio vergognoso con protagonista Troy Tomsa, centrocampista del Sassuolo, nei confronti dell’arbitro Mattia Maresca della sezione di Napoli.
Tomsa ha preso male un fischio a centrocampo per un fallo da lui commesso. È volata qualche parola di troppo e il direttore di gara ha deciso di espellerlo.
Tuttavia, il centrocampista rumeno è andato contro Maresca a muso duro e lo ha strattonato. Entrambe le mani addosso in un momento di follia, con i giocatori di entrambe le squadre che hanno cercato di placare la sua ira.
Il Sassuolo, sul proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato in cui condanna con l’episodio: «L’U.S. Sassuolo Calcio condanna con fermezza il comportamento tenuto da Troy Tomsa nei confronti del direttore di gara, il Sig. Mattia Maresca, in occasione della gara della 29ª giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo».
Il club neroverde ha poi avvisato che verranno presi dei provvedimenti interni: «Il club ha già avviato le opportune valutazioni interne e provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore»”.