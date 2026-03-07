Il Cds vota l’azzurro: rientri “pesanti” e gol pesanti

Conte 6,5 – Ritrova Anguissa e De Bruyne. Seconda vittoria consecutiva e la corsa Champions continua.
Milinkovic-Savic 5,5
Interventi non proprio tranquilli nel primo tempo, il colpo di testa di Casadei lo sorprende.
Juan Jesus 5,5
Si fa anticipare da Casadei e la partita si riapre.
Buongiorno 6,5
A uomo su Zapata, poi su Simeone quando il Cholito cambia posizione. Sempre concentrato.
Olivera 6
Spesso coinvolto nella costruzione dal basso, ma allo stesso tempo deve occuparsi di Vlasic, il più vivo del Toro nel primo tempo.
Politano 7
Salta come una molla e fa l’assist, atipico, per il raddoppio di Elmas. Sfiora il gol con una gran punizione.
Mazzocchi (39’ st) sv
Nel finale per dare manforte.
Elmas 7
Primo tempo da mediano, secondo da trequartista di destra. E segna in girata il suo primo gol stagionale. Un pensiero in meno.
Gilmour 6,5
Buona regia, diversi recuperi. Sveglio per novanta minuti, senza un attimo di pausa.
Spinazzola 6,5
Ispira Alisson, gioca spesso dentro il campo lasciando l’ampiezza al brasiliano. Dal suo cross nasce anche il secondo gol.
Gutierrez (24’ st) 6
Schierato a destra, ma con compiti più difensivi visto l’andamento della partita.
Vergara 5,5
A corrente alternata, esce zoppicando alla fine del primo tempo e deve mollare la partita.
Anguissa (1’ st) 6
Non giocava da 117 giorni, si trova in campo per un tempo più recupero, ma la forma non è ancora smagliante.
Alisson Santos 7,5
Il secondo gol, nella stessa porta dopo quello alla Roma. Accelerazioni continue, tiri in porta, dribbling tentati e spesso riusciti.
De Bruyne (34’ st) sv
L’ingresso dopo 132 giorni d’assenza e l’ovazione del Maradona. Fa un gran recupero al 90’ con il risultato ancora aperto.
Hojlund 6
Alla 30ª partita consecutiva tra Napoli e Danimarca. Sfiora il gol di testa, nella ripresa ci prova con il sinistro. Lotta e fa da sponda.
Lukaku (39’ st) sv
Per la prima volta in campo, in gare ufficiali, con il suo amico Kevin.
