Esulta al gol di Eljif, si chiama Biljal ed è il fratello di Elmas che gioca in Campania

POZZUOLI – La ASD Puteolana 1902 guarda al futuro e lo fa con un nome che nel calcio campano e non solo suona già familiare: Biljal Elmas. Il difensore macedone classe 2007, fratello minore del centrocampista del Napoli Eljif Elmas, è stato ufficialmente tesserato dal club granata dopo aver convinto lo staff tecnico nelle ultime settimane.

Il giovane centrale si allena ormai da circa due mesi con la prima squadra, un periodo che gli è servito per ambientarsi e soprattutto per mostrare le sue qualità. In campo Biljal ha messo in evidenza determinazione, personalità e una forte voglia di mettersi in gioco, caratteristiche che hanno colpito positivamente l’ambiente puteolano. Una volta risolte le ultime pratiche burocratiche, la società ha quindi deciso di formalizzare il tesseramento, puntando su di lui come prospetto interessante per il futuro.

Per Biljal Elmas si tratta della prima esperienza tra i “grandi”, un passaggio importante nella crescita di un ragazzo che arriva nel calcio senior con grande entusiasmo. Alla Puteolana non c’è fretta di bruciare le tappe: l’idea della società è quella di accompagnarlo gradualmente nel percorso di maturazione, inserendolo in un gruppo che possa aiutarlo a crescere sia dal punto di vista tecnico che caratteriale.

L’operazione rappresenta dunque un investimento in prospettiva per il club di Pozzuoli, da sempre attento ai giovani talenti. Il cognome è già noto al grande calcio, ma ora Biljal vuole scrivere la sua storia personale, passo dopo passo, con la maglia granata.

La speranza della Puteolana è che questo percorso possa trasformarsi in una crescita importante per il difensore macedone, che ha davanti a sé tutto il tempo per dimostrare il proprio valore e costruire un futuro nel calcio che conta.

