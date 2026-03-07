“EMOZIONAPOLI” – I rientri di De Bruyne e Anguissa completano la festa

FUOCHI D’ARTIFICIO

Factory della Comunicazione

Conte doma il Torino e va a +8 sul Como quinto in classifica

Poi altre due feste: i rientri di De Bruyne e Anguissa

Alisson Santos ed Elmas: decollo verso la Champions

Canta Sal, vince il Napoli. Serviva un’altra vittoria per avvicinarsi ancora alla Champions e così è stato: Toro infilzato dopo il Verona, secondo colpo consecutivo, Roma momentaneamente a -5 e tendenza invertita rispetto all’andata contro gli avversari dal decimo posto in giù. Sei punti contro uno: e fa tutta la differenza del mondo, considerando la concorrenza nelle zone alte. Conte respira aria pura con il secondo gol di Alisson in quattro partite e il primo stagionale di Elmas, uno dei sei ex in campo, e sorride di gusto per i rientri in campo di De Bruyne e Anguissa dopo oltre quattro mesi. Re e viceré, due colossi che orienteranno lo sprint finale aumentando quantità, qualità e personalità insieme con Lobotka e McTominay, gli altri Fab da recuperare sabato contro il Lecce. Ma una menzione la merita anche Ali, il brasiliano con l’acconciatura a razzo: è sfrontato, salta l’uomo, si diverte, segna. I due dati negativi di una notte quasi perfetta? L’infortunio di Vergara, uscito al 45′ zoppicando; e la sofferenza finale, con gol di Casadei e pathos ampiamente evitabile. Ma tutto sommato va bene così. Meno per D’Aversa, il grande amico di Conte che non ha trovato un tesoro ma la prima sconfitta dopo l’ottimo debutto. La settima per il Torino nelle ultime dieci partite, sempre 14° con 49 gol subiti: per arrivare al traguardo senza ansie, il nuovo allenatore dovrà aggiustare soprattutto la fase difensiva. Note romantiche: gli applausi dedicato dal Maradona a Simeone, impresso nel cuore della gente, e a Sal Da Vinci, protagonista dello show del pre partita. Lui ha portato un po’ di Sanremo, il Napoli un po’ di Champions.

Fonte: CdS