E’ tornato il BIG NAPOLI cuore e qualità, il Toro è domato (2-1)

Il Napoli conquista una vittoria importante battendo il Torino per 2-1 al termine di una partita intensa e combattuta. Gli azzurri hanno gestito il gioco per lunghi tratti della gara, mostrando qualità nel possesso palla e nella costruzione offensiva.

Factory della Comunicazione

La partita si sblocca già al 6’, quando Alisson porta in vantaggio il Napoli. L’azione nasce da una manovra veloce sulla trequarti: il pallone arriva al centrocampista azzurro che controlla e conclude con precisione, battendo il portiere granata.

Il Torino prova a reagire e cresce con il passare dei minuti, cercando di sfruttare le ripartenze e di mettere pressione alla difesa partenopea.

Il Napoli però continua ad attaccare e trova il raddoppio al 68’ con Elmas, abile a inserirsi in area e a finalizzare un’azione ben costruita dagli azzurri.

Nel finale il Torino riesce ad accorciare le distanze: all’86’ Casadei trova il gol del 2-1 che riapre momentaneamente la partita, ma non basta per evitare la sconfitta.

Le statistiche confermano la superiorità del Napoli, con più possesso palla e numerose conclusioni verso la porta avversaria.

Statistiche del match

Statistica Napoli Torino Possesso palla 64.2% 35.8% Tiri in porta 9 4 Tiri totali 14 7 Pali / Traverse 0 0 Fuorigioco 1 1 Falli commessi 9 11 Ammonizioni 0 3

Marcatori: 6’ Alisson (Napoli), 68’ Elmas (Napoli), 86’ Casadei (Torino).

Migliore in campo: Alisson.

A cura di Giovanni Mirengo