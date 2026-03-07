E’ tornato il BIG NAPOLI cuore e qualità, il Toro è domato (2-1)

Il Napoli conquista una vittoria importante battendo il Torino per 2-1 al termine di una partita intensa e combattuta. Gli azzurri hanno gestito il gioco per lunghi tratti della gara, mostrando qualità nel possesso palla e nella costruzione offensiva.
La partita si sblocca già al 6’, quando Alisson porta in vantaggio il Napoli. L’azione nasce da una manovra veloce sulla trequarti: il pallone arriva al centrocampista azzurro che controlla e conclude con precisione, battendo il portiere granata.
Il Torino prova a reagire e cresce con il passare dei minuti, cercando di sfruttare le ripartenze e di mettere pressione alla difesa partenopea.
Il Napoli però continua ad attaccare e trova il raddoppio al 68’ con Elmas, abile a inserirsi in area e a finalizzare un’azione ben costruita dagli azzurri.
Nel finale il Torino riesce ad accorciare le distanze: all’86’ Casadei trova il gol del 2-1 che riapre momentaneamente la partita, ma non basta per evitare la sconfitta.
Le statistiche confermano la superiorità del Napoli, con più possesso palla e numerose conclusioni verso la porta avversaria.
Statistiche del match
|Statistica
|Napoli
|Torino
|Possesso palla
|64.2%
|35.8%
|Tiri in porta
|9
|4
|Tiri totali
|14
|7
|Pali / Traverse
|0
|0
|Fuorigioco
|1
|1
|Falli commessi
|9
|11
|Ammonizioni
|0
|3
Marcatori: 6’ Alisson (Napoli), 68’ Elmas (Napoli), 86’ Casadei (Torino).
Migliore in campo: Alisson.
A cura di Giovanni Mirengo