NewsCalcioSu X.com

E’ tornato il BIG NAPOLI cuore e qualità, il Toro è domato (2-1)

By Giuseppe Sacco
0

Il Napoli conquista una vittoria importante battendo il Torino per 2-1 al termine di una partita intensa e combattuta. Gli azzurri hanno gestito il gioco per lunghi tratti della gara, mostrando qualità nel possesso palla e nella costruzione offensiva.

Factory della Comunicazione

La partita si sblocca già al 6’, quando Alisson porta in vantaggio il Napoli. L’azione nasce da una manovra veloce sulla trequarti: il pallone arriva al centrocampista azzurro che controlla e conclude con precisione, battendo il portiere granata.

Il Torino prova a reagire e cresce con il passare dei minuti, cercando di sfruttare le ripartenze e di mettere pressione alla difesa partenopea.

Il Napoli però continua ad attaccare e trova il raddoppio al 68’ con Elmas, abile a inserirsi in area e a finalizzare un’azione ben costruita dagli azzurri.

Nel finale il Torino riesce ad accorciare le distanze: all’86’ Casadei trova il gol del 2-1 che riapre momentaneamente la partita, ma non basta per evitare la sconfitta.

Le statistiche confermano la superiorità del Napoli, con più possesso palla e numerose conclusioni verso la porta avversaria.

Statistiche del match

Statistica Napoli Torino
Possesso palla 64.2% 35.8%
Tiri in porta 9 4
Tiri totali 14 7
Pali / Traverse 0 0
Fuorigioco 1 1
Falli commessi 9 11
Ammonizioni 0 3

Marcatori: 6’ Alisson (Napoli), 68’ Elmas (Napoli), 86’ Casadei (Torino).

 

 

Migliore in campo: Alisson.

A cura di Giovanni Mirengo

Potrebbe piacerti anche
News

Lutto in casa Napoli, il portiere Pasquale di Fiore ci ha lasciati

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 7 marzo

News

D’Aversa: “Peccato per il risultato ma i ragazzi hanno dato tutto”

News

Santos: “Contento per la vittoria ed ecco a chi ho dedicato…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.