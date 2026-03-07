Di Fusco: “I quattro punti dal Milan si possono recuperare”

Raffaele Di Fusco , ex portiere di Napoli e Torino, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli , trasmissione in onda su Televomero . Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Torino ha provato a pressare il Napoli, poi ha capito che gli azzurri potevano venirne fuori. Penso che la chiave della partita sia Alisson Santos, che veniva a ricevere il pallone più basso rispetto a Spinazzola. Elmas è un giocatore intelligente, che riesce a trovare gli spazi quando gioca sulla trequarti, ma anche quando si trova in mezzo al campo. Ha fatto diversi ruoli, anche avanzati, a sinistra e a destra.