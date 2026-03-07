NewsCalcioIn Evidenza

Di Fusco: “I quattro punti dal Milan si possono recuperare”

By Simona Marra
0
Raffaele Di Fusco, ex portiere di Napoli e Torino, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Di seguito le sue dichiarazioni:

Factory della Comunicazione

 

“Il Torino ha provato a pressare il Napoli, poi ha capito che gli azzurri potevano venirne fuori. Penso che la chiave della partita sia Alisson Santos, che veniva a ricevere il pallone più basso rispetto a Spinazzola. Elmas è un giocatore intelligente, che riesce a trovare gli spazi quando gioca sulla trequarti, ma anche quando si trova in mezzo al campo. Ha fatto diversi ruoli, anche avanzati, a sinistra e a destra.
I quattro punti dal Milan si possono recuperare. Proprio in virtù del derby di Milano e poi di Lazio-Milan della prossima settimana.
Il gol subito? Milinkovic-Savic non può far nulla. Ma stasera si è un po’ vista la differenza tecnica di mano con Meret. Il serbo è più bravo con i piedi, però già sulla palla che aveva respinto nel primo tempo poteva trattenerla. Non è una critica, ma un’analisi”.
Potrebbe piacerti anche
News

Quagliarella su Alisson Santos: “Più simile a Neres che a Lavezzi, il Napoli ha fatto…

News

Napoli, problema al piede per Vergara: in dubbio per il Lecce

News

Tutti in piedi per re Kevin De Bruyne

News

Primavera 1: Spettacolo al Piccolo! Torna a vincere il Napoli che batte il Sassuolo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.