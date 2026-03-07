napoli sampdoria
NewsCalcioNapoli

Del Genio: “Elmas decisivo, Hojlund generoso. A Conte mezzo voto in meno per i cambi finali”

By Emanuela Menna
0

In diretta su Canale 8 subito dopo Napoli-Torino, il giornalista Paolo Del Genio nelle sue consuete pagelle ha commentato così le prove di alcuni singoli.

Factory della Comunicazione

Voto 7 per Elmas: Era sulla stessa linea di Gilmour, ma arriva al sette grazie al gol. Ha capito che stanno rientrando De Bruyne e Anguissa e che i suoi minuti potrebbero diminuire. Così si è dato da fare e ha trovato il gol.

Voto 6 per Hojlund: Oggi è mancato lo spunto decisivo, è cresciuto nel secondo tempo ma il sei va bene. Secondo me non gli farebbe male alternarsi un po’ con Lukaku, se tornerà stabilmente, per mantenere freschezza. Da mesi spende tantissime energie nei duelli e nel lavoro sporco, quindi è normale perdere un po’ di lucidità negli ultimi metri.

Voto 6,5 per Conte: Era da sette, ma scende a sei e mezzo per i cambi finali, un po’ in preda a un’ansia secondo me ingiustificata. Quindi sei e mezzo.

Potrebbe piacerti anche
Senza categoria

Bazzani: “Vittoria pesante del Napoli, può essere lo strappo decisivo per la…

News

Chiariello: “Napoli-Milan. Dall’uovo di Pasqua uscirà il secondo posto? Per…

News

Goran Pandev: “Il miglior momento alla Lazio con Delio Rossi, poi il Triplete con…

News

Serie A, finisce in parità la sfida tra Atalanta e Udinese

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.