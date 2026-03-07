Dapprincipio canta Sal, dopo canta Napoli!

E’ tornato a Napoli dopo la vittoria a Sanremo e quale posto migliore del Maradona per salutare e ringraziare tutti? Ieri, dopo aver cantato la sua canzone, ha poi assistito alla vittoria del Napoli seduto accanto al presidente De Laurentiis. Scrive il CdS: “Cinquantamila per il Napoli e per Sal Da Vinci. Un tripudio per il vincitore del Festival di Sanremo, una festa che ha anticipato la partita con il Torino addolcendo la notte del Maradona. Uno stadio per il calcio e per l’arte, per una notte insieme casa del pallone e della musica: un appuntamento perfetto, la seconda tappa del tour cittadino della gloria di Sal dopo quello di giovedì nel vecchio quartiere. Prima la sua storia e poi il popolo azzurro, lui che della squadra è un tifoso appassionato e ora anche colonna sonora. Il Maradona gli ha reso omaggio e lo ha applaudito quando ha esibito il premio di Sanremo sotto la Curva B; e lui, Salvatore Michael Sorrentino in arte Sal Da Vinci, nomen omen, ha scaldato anima e voce intonando le note di “Per sempre sì”, il brano con cui ha trionfato, accompagnato dalla gente. Bene, bravo, bis. Inchino, giro di campo, a presto. Magari per un concerto vero. «Forza Napoli!», il do di petto finale. Poi, ha suonato Conte”

