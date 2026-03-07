Casadei, le parole del centrocampista dopo il gol a Napoli – TMW

Autore del gol della paura, Cesare Casadei ha rilasciato alcune parole dopo la partita a Napoli. Il centrocampista del Torino ha siglato la rete del 2-1 all’87esimo minuto, che ha rimesso in partita i granata nel finale. Gol che si è rivelato vano, ma che ha sollevato l’ennesimo gol subito dal Napoli a cui manca un cleansheet dal 17 Gennaio.

L’edizione serale da tuttomercatoweb ha riportato le parole del centrocampista granata in conferenza stampa:

“Conosciamo la qualità del Napoli, non è mai facile giocare contro di loro. Dispiace per il risultato, ma ci abbiamo creduto fino alla fine”.

Avete sofferto di più gli strappi di Alisson Santos o i lanci di Gilmour?

“Tutti i loro giocatori sono forti, faccio fatica a parlare dei singoli. Chiunque vada in campo può fare la differenza”.

Sul tuo ruolo: “A me va bene qualsiasi posizione, sia a centrocampo che da seconda punta. Dipende tutto dal mister, a me piace entrare in area e cercare il gol”.

Giochi poco ma segni tanto, meriteresti più spazio? “Penso poco, cerco solo di dare il massimo in ogni gara, non dipende solo da me. Il mister fa le sue scelte, io mi devo allenare bene e dare tutto in campo, poi devo solo accettare le scelte dell’allenatore”.