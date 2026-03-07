Cannavaro, 33 anni fa il suo esordio con la prima maglia del Napoli – Il Mattino

A Napoli, inevitabilmente con il 33 c’è un rapporto speciale: 33 gli anni che sono passati tra il 2° e 3° scudetto, 33 gli anni che sono passati, oggi, dall’ esordio di Fabio Cannavaro con la prima maglia del Napoli . Diventato poi “grande” altrove, Cannavaro è stato omaggiato nell’edizione odierna da Il Mattino . La partita di Torino contro la Juventus fu solo il primo step di una carriera da record: la vittoria del Mondiale nel 2006, il pallone d’oro e l’esperienza al Real Madrid sono solo alcuni dei traguardi raggiunti dal ragazzo di Fuorigrotta.

Poi, ovviamente, non può mancare il ricordo di Maradona e di una promessa che Fabio fece al Pib e: «Il primo pensiero è andato a Diego, il 10 più 10 di sempre , a cui avevo fatto da raccattapalle, e al quale, ogni volta, promettevo in silenzio: “Anch’io, un giorno, giocherò in Serie A con il Napoli” ».

Questa la foto pubblicata sui social per ricordare la giornata speciale: