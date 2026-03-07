Cannavaro, 33 anni fa il suo esordio con la prima maglia del Napoli – Il Mattino
A Napoli, inevitabilmente con il 33 c’è un rapporto speciale: 33 gli anni che sono passati tra il 2° e 3° scudetto, 33 gli anni che sono passati, oggi, dall’esordio di Fabio Cannavaro con la prima maglia del Napoli. Diventato poi “grande” altrove, Cannavaro è stato omaggiato nell’edizione odierna da Il Mattino. La partita di Torino contro la Juventus fu solo il primo step di una carriera da record: la vittoria del Mondiale nel 2006, il pallone d’oro e l’esperienza al Real Madrid sono solo alcuni dei traguardi raggiunti dal ragazzo di Fuorigrotta.
Di seguito le parole dell’ex Campione del mondo: