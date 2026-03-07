NewsBasketIn Evidenza

Beukema, relax all’Alcott Arena per Napoli Basket-Bologna! – Il Mattino

By Daniele Garofalo
0

Factory della Comunicazione

La vittoria, il giorno dopo, ha un sapore ancor maggiore. Tre punti importanti per il Napoli di Conte che guadagna terreno importante in chiave Champions League, in attesa delle altre squadre in lotta.  Lo sanno bene anche i giocatori, che dopo la vittoria si godono, ognuno a suo modo, la città con i suoi eventi: come riporta l’edizione da Il Mattino, una serata diversa per Sam Beukema: il difensore olandese del Napoli è presente al palazzetto per assistere alla sfida.

Antonio Conte ha concesso al gruppo tre giorni di riposo dopo la vittoria di ieri contro il Torino in anticipo, giorni che i calciatori azzurri sfrutteranno provando a ricaricare le batterie in vista delle prossime due gare contro Lecce Cagliari.
Per Beukema l’occasione di tornare a vedere basket contro quella che è stata casa sua per diversi anni, come Bologna.
Con lui anche la compagna Roberta Molisso, presente al palazzetto di Fuorigrotta, e il nuovo arrivato dall’Argentina, Milton Pereyra.
Potrebbe piacerti anche
allenatori

Live Serie A, Spalletti sorride: Juventus-Pisa 4-0!

News

Viareggio Cup, l’ombra della guerra esclude 4 squadre!

News

Napoli, disordini durante il match Napoli-Torino – Il Mattino

News

Del Genio: “Elmas decisivo, Hojlund generoso. A Conte mezzo voto in meno per i cambi…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.