Beukema, relax all’Alcott Arena per Napoli Basket-Bologna! – Il Mattino
La vittoria, il giorno dopo, ha un sapore ancor maggiore. Tre punti importanti per il Napoli di Conte che guadagna terreno importante in chiave Champions League, in attesa delle altre squadre in lotta. Lo sanno bene anche i giocatori, che dopo la vittoria si godono, ognuno a suo modo, la città con i suoi eventi: come riporta l’edizione da Il Mattino, una serata diversa per Sam Beukema: il difensore olandese del Napoli è presente al palazzetto per assistere alla sfida.