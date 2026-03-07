Bazzani: “Vittoria pesante del Napoli, può essere lo strappo decisivo per la Champions”

Il Napoli ha ottenuto una vittoria importante contro il Torino (2-1) al Maradona, un successo che consente alla squadra di Antonio Conte di respirare e prepararsi al meglio per la lotta per un posto in Champions League. L’ex attaccante Fabio Bazzani, dagli studi di DAZN, ha commentato positivamente il risultato, sottolineando l’importanza di questo trionfo per gli azzurri in vista del rush finale della stagione. Di seguito, le sue dichiarazioni: “La corsa Champions? Questa è una vittoria pesante per il Napoli sotto questo aspetto, tre punti che lo portano a -1 dal Milan. Soprattutto recupera giocatori importanti e si vede che c’è un entusiasmo diverso anche per questo. Potrebbe aver dato lo strappo decisivo fra questa vittoria e quella vinta a Verona. Nell’emergenza ha dovuto cambiare, ha trovato questo sistema, che sembra far rendere i giocatori nelle posizioni giuste, come Politano ed Alisson Santos. Il discorso è: nei rientri di giocatori che non sono ancora in condizione difficilmente cambierà la struttura. Saranno i giocatori che piano piano entreranno nelle varie posizioni. Non mi aspetto un nuovo cambio di modulo per giocatori che difficilmente andranno in piena condizione”.

