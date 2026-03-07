Alisson Santos, impatto immediato in Serie A: due gol e fantamedia oltre l’8

Arrivato dallo Sporting Lisbona negli ultimi giorni del mercato invernale, Alisson Santos ha impiegato pochissimo tempo per guadagnarsi la fiducia di Antonio Conte. Il brasiliano è stato decisivo già all’esordio, segnando un gol pesante contro la Roma, e da lì è sempre partito titolare nelle successive sfide di Serie A contro Atalanta, Hellas Verona e Torino.

Factory della Comunicazione

Le sue prestazioni hanno convinto tutti: 7 in pagella contro l’Atalanta, sufficienza a Verona e 7,5 con gol contro il Torino, per un primo mese di campionato decisamente positivo per il classe 2002. Lo stesso giocatore ha sottolineato di essersi integrato rapidamente nel gruppo, mentre Conte continua a chiedergli maggiore personalità nell’uno contro uno.

Anche al fantacalcio il suo rendimento non passa inosservato. Con due gol in quattro partite e una fantamedia superiore all’8, Alisson Santos è già tra le sorprese più interessanti del campionato. Nonostante il rientro di giocatori importanti come Scott McTominay e Kevin De Bruyne possa aumentare la concorrenza, Conte è stato chiaro: gioca chi è più in forma.

La sua quotazione al fantacalcio è attualmente di 21 crediti, ma è destinata a salire. Tra i profili low cost, è già uno dei nomi più intriganti della Serie A e potrebbe diventare una delle sorprese del finale di stagione.

Fonte: Gazzetta dello Sport