Alisson protagonista: gol e qualità per il Napoli

Alisson Santos si sta confermando una delle sorprese più positive del Napoli in Serie A. Nella partita disputata al Maradona contro il Torino, il brasiliano ha realizzato il gol del vantaggio dopo appena sette minuti di gioco con un tiro secco dal limite dell’area che ha sorpreso il portiere Paleari.

Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore ha acceso subito la partita con una fiammata simile a quella già vista contro la Roma: partendo dalla fascia sinistra si è accentrato e ha lasciato partire una conclusione potente sul primo palo. Si tratta della sua seconda rete con la maglia del Napoli e arriva alla terza partita consecutiva da titolare, confermando l’impatto molto positivo avuto dal brasiliano in un campionato che fino a poco tempo fa non conosceva.

Durante la gara Alisson ha mostrato ancora una volta le sue qualità tecniche: dribbling, accelerazioni e cambi di ritmo che gli permettono spesso di superare gli avversari e creare superiorità numerica. Partendo prevalentemente dalla corsia sinistra, cerca sia di arrivare sul fondo per il cross sia di accentrarsi per tentare la conclusione in porta o servire i compagni negli ultimi metri. Nel corso della partita ha provato più volte a rendersi pericoloso, costringendo Paleari a intervenire con due parate difficili su tiri insidiosi.

L’intesa con i compagni sembra migliorare partita dopo partita. In particolare, sulla fascia sinistra sta sviluppando una buona collaborazione con Spinazzola, con cui condivide spesso le azioni sulla corsia mancina. Anche con l’attaccante Hojlund si intravede una buona sintonia: il centravanti tende infatti ad aspettare che Alisson si liberi per affrontare l’uno contro uno partendo dal vertice sinistro dell’area di rigore. La sua partita si è poi conclusa tra gli applausi del pubblico quando è stato sostituito per lasciare spazio a De Bruyne, segno dell’entusiasmo dei tifosi per la sua prestazione.