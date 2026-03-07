Adnkronos News

Alcaraz-Dimitrov: orario, precedenti e dove vederla in tv

Carlos Alcaraz torna in campo a Indian Wells. Oggi, sabato 7 marzo, il tennista spagnolo affronta Grigor Dimitrov – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 americano, che nella notte ha visto la vittoria del rivale Jannik Sinner sul ceno Svrcina.  

Alcaraz è reduce dal trionfo di Doha, dove ha battuto il francese Arthur Fils in finale, mentre il bulgaro sta ritrovando ancora la forma migliore dopo il grave infortunio accusato nell’ultimo Wimbledon. 

 

La sfida tra Alcaraz e Dimitrov è in programma oggi, sabato 7 marzo, intorno alle 23.30 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in sei precedenti, con lo spagnolo che conduce il parziale 4-2. L’ultimo incrocio risale proprio agli ottavi di finale dell’ultima edizione di Indian Wells, quando Alcaraz si impose in due set. 

 

Alcaraz-Dimitrov, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

 

