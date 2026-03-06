Vergara si racconta: “A gennaio stavo andando via ed invece… Conte vuol sempre vincere!”

Il futuro di Antonio Vergara poteva essere lontano dal Napoli. A svelarlo è lo stesso talento azzurro al Corriere della Sera, ripreso dal portale gianlucadimarzio.com: “A gennaio potevo andar via, questi erano i programmi… Poi quello che è successo non era prevedibile, però mi sono fatto trovare pronto. Sapevo di avere la stima di Conte“.



Tra i volti della stagione dei campioni d’Italia c’è sicuramente il classe 2003, che ha continuato: “Sono passato dall’essere il signor nessuno al signor qualcuno. Faccio le cose di sempre, mi vedo con i pochi amici che ho ai quali il calcio neanche piace. Ma non sono più un invisibile. In campo vivo tutto come prima. La responsabilità è un’altra cosa: so che devo dimostrare il triplo, certo. È un peso ma di quelli belli. Mi sono tolto parecchi sassolini dalle scarpe“.



Tra i momenti migliori di questa stagione, sicuramente c’è il gol al Chelsea, anche se non è bastato per evitare l’eliminazione: “Ho pianto, quel gol valeva poco. Siamo usciti dalla Champions. Potendo scegliere… zero gol, zero numeri e stare ancora in gioco. La gloria personale è relativa, il focus è la squadra, l’obiettivo“.



Vergara ha svelato anche un retroscena riguardo il rapporto con Conte: “Dice che ogni cosa ha il suo tempo, nessuno ti regala nulla. L’unica volta che mi ha detto bravo è stato dopo la partita con il Genoa, che però avevo giocato male. Ma il rigore al 95’ ci aveva fatto vincere. Vuole vincere sempre“.



Antonio Vergara ha parlato anche della Nazionale: “Già essere andato a cena con Gattuso è stata una soddisfazione. In questo momento ci sono tanti giocatori che meritano la Nazionale. Ma ci credo, lavoro. Provo a migliorare. Mi ha detto di continuare così, mi ha chiesto di continuare così“.



A proposito di possibili compagni in Azzurro: “Pio Esposito ha due anni meno di me, è fortissimo. Fisicamente e anche mentalmente. È il futuro dell’Italia“.

