Adnkronos News

Trump, la preghiera alla Casa Bianca: il video virale

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Donald Trump e la preghiera virale. Un video diffuso sui social da Dan Scavino, assistente del presidente, mostra il momento di raccoglimento nello Studio Ovale. Trump, seduta alla sua scrivania, è circondato da un gruppo di persone. Quelle più vicine, appoggiano le mani sulle spalle e sulle braccia del presidente, fulcro di una catena che si sviluppa senza interruzioni. “Preghiamo perché dal cielo l’ispirazione arrivi nel cuore e nella mente del nostro presidente, preghiamo per la protezione del nostro presidente e delle nostre truppe in questi tempi difficili”, dice la persona che guida la preghiera. “Preghiamo perché il presidente abbia la forza di guidare il paese”. 

Factory della Comunicazione

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Staminali contro il Parkinson, in Giappone via libera al primo trattamento

Adnkronos News

Milano, allarme bomba al Palazzo di giustizia: verifiche in corso

Adnkronos News

Referendum giustizia, il sondaggio Piepoli-Conflavoro: “94% imprenditori…

Adnkronos News

Donna accoltellata sull’autobus a Napoli, 39enne arrestato era già in cura

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.