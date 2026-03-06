NewsCalcioNapoli

Torino, le ultime verso il Napoli: rientra Ilkhan! In attacco spazio a Simeone e Zapata

By Riccardo Cerino
Ultime di formazione in casa Torino in vista della sfida di questa sera contro il Napoli. Ecco quanto si legge su Sky Sport e sul portale TuttoNapoli. Il successo di settimana scorsa porterà un bel po’ di conferme. In mediana torna a disposizione Ilkhan dopo lo stop imposto dal Giudice Sportivo. In difesa Ismajli è punto fermo.

Ebosse può essere confermato mentre per la terza maglia se la giocano Coco e Marianucci con il primo ancora in vantaggio. Davanti si continua con Vlasic e Simeone a supporto di Zapata. Fasce affidate a Lazaro e Obrador. Gineitis ha convinto settimana scorsa ma Casadei scalpita

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic, Simeone; Zapata

