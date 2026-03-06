Sky Sport – Napoli-Torino, Anguissa e De Bruyne in panchina, Olivera no

Il Napoli affronterà stasera il Torino al Maradona per la ventottesima giornata di campionato di Serie A, e per questa gara si dovrebbero rivedere in panchina Anguissa e De Bruyne. Sky Sport scrive: “Anguissa e De Bruyne tornano tra i convocati ma difficilmente partiranno dal 1′: Conte a centrocampo dovrebbe affidarsi ancora a Gilmour ed Elmas, riproponendo anche il tridente Vergara-Hojlund-Alisson. Tra i pali torna Milinkovic-Savic, in difesa Olivera probabile titolare. D’Aversa va verso la conferma degli undici con cui ha battuto la Lazio al suo esordio sulla panchina granata: davanti ancora Zapata con Vlasic e Simeone a sostegno”.

