Serie B, la classifica degli stipendi: diverse le big al comando!

La Lega B ha comunicato alle società i dati relativi agli stipendi di calciatori, allenatori della prima squadra (e relativi staff) e direttori sportivi, come si legge su La Gazzetta dello Sport. Si tratta di un aggiornamento rispetto a quelli di ottobre: in mezzo ci sono stati avvicendamenti (più tra i tecnici, meno tra i manager), ma soprattutto c’è stato il mercato di gennaio che ha visto i club intervenire in maniera massiccia. In totale si spendono circa 18,5 milioni in più, dei quali circa 4,2 per gli allenatori e 2 per i direttori. Perché è stata in particolare la paura di retrocedere a far lievitare il monte stipendi delle società. Tra le 14 che hanno aumentato i costi spicca la Sampdoria, che spende circa 4 milioni in più, salendo così dai quasi 26 iniziali alla quota 30. Secondo è lo Spezia, altro club che sta cercando di risalire la classifica e ha alzato di 2,9 milioni il monte stipendi (da 23,6 a 26,5), e la curiosità è il costo di Roberto Donadoni e del suo staff: se a gennaio lo Spezia ha speso oltre 800mila euro in più per i giocatori, per il tecnico si arriva quasi a 2 milioni.



Notevoli invece gli aumenti per Juve Stabia (2,4 milioni, ben 600 mila per il ds), Mantova (2,1, 400 mila al nuovo ds), Frosinone e Venezia (1,9) e Bari (1,7). Qualche club virtuoso ha risparmiato, come il Catanzaro che ha abbassato il monte ingaggi di 1,1 milioni. Il totale dei costi per gli stipendi di tutti questi tesserati sale dunque a 323,5 milioni, dei quali 282,3 in parte fissa e 41,2 in bonus (non tutti raggiungibili, per carità): a ottobre il totale era di 304,8 (265 fissi, 39,8 variabili). La squadra più costosa resta il Monza (33,5) dopo essere salito di 800 mila, precedendo il Palermo (30,4, è sceso di quasi 300 mila) e il Venezia (30,3, come detto salito di 1,9): dati che impietosamente risaltano nella classifica del torneo, che vede queste tre squadre al comando. E all’ultimo posto invece c’è il Pescara, la squadra che costa meno di tutte (7,1). Quindi nel calcio l’unica cosa che conta sono i soldi? Calma: la Samp costa 29,4 milioni, e invece di essere in corsa per la A ha ancora paura della C.

