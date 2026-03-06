Ufficiali date e orari del trentunesimo turno del campionato di Serie A. Nel weekend di Pasqua, come si legge su Tuttonapoli, la sfida tra Napoli e Milan si giocherà lunedì sera 6 marzo con calcio d’inizio alle 20.45.

 

 

Serie A, il programma della 31ᵃ giornata

Lecce-Atalanta (sabato 4 aprile, ore 15:00)

Sassuolo-Cagliari (sabato 4 aprile, ore 15:00)

Verona-Fiorentina (sabato 4 aprile, ore 18:00)

Lazio-Parma (sabato 4 aprile, ore 20:45)

Cremonese-Bologna (domenica 5 aprile, ore 15:00)

Pisa-Torino (domenica 5 aprile, ore 18:00)

Inter-Roma (domenica 5 aprile, ore 20:45)

Udinese-Como (lunedì 6 aprile, ore 15:00)

Juventus-Genoa (lunedì 6 aprile, ore 18:00)

Napoli-Milan (lunedì 6 aprile, ore 20:45)