Serie A, ecco date e orari della 31ᵃ giornata
Ufficiali date e orari del trentunesimo turno del campionato di Serie A. Nel weekend di Pasqua, come si legge su Tuttonapoli, la sfida tra Napoli e Milan si giocherà lunedì sera 6 marzo con calcio d’inizio alle 20.45.
Serie A, il programma della 31ᵃ giornata
Lecce-Atalanta (sabato 4 aprile, ore 15:00)
Sassuolo-Cagliari (sabato 4 aprile, ore 15:00)
Verona-Fiorentina (sabato 4 aprile, ore 18:00)
Lazio-Parma (sabato 4 aprile, ore 20:45)
Cremonese-Bologna (domenica 5 aprile, ore 15:00)
Pisa-Torino (domenica 5 aprile, ore 18:00)
Inter-Roma (domenica 5 aprile, ore 20:45)
Udinese-Como (lunedì 6 aprile, ore 15:00)
Juventus-Genoa (lunedì 6 aprile, ore 18:00)
Napoli-Milan (lunedì 6 aprile, ore 20:45)