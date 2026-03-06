Schwoch avverte il Napoli sulla coppia granata: Simeone e Zapata possono essere decisivi

In un’intervista a Tuttosport, l’ex attaccante del Torino Stefan Schwoch, ha commentato il momento della squadra e in particolare il rendimento dei due centravanti. “Duvan e il Cholito possono creare diversi grattacapi alla retroguardia del Napoli. Fossi negli azzurri presterei parecchia attenzione ai grandi ex della gara. Già all’andata Simeone ha messo in grande difficoltà i difensori partenopei, segnando e trascinando il Toro alla vittoria. Conte dovrà stare in guardia nei confronti della nuova coppia d’attacco granata: insieme mi piacciono moltissimo e sono convinto che il duo Simeone-Zapata potrà aiutare la squadra granata a risalire in classifica”. Per quanto riguarda Duvan Zapata, l’attaccante colombiano sta attraversando un’annata complicata con il Torino. L’infortunio rimediato lo scorso anno ha inciso molto sul suo rendimento, dopo una stagione precedente quasi interamente saltata ma chiusa comunque con tre reti in sette partite. Nell’ultima giornata contro la Lazio ha trovato il secondo gol del campionato 2025/26, arrivato però dopo 21 presenze. Numeri ben diversi rispetto alla sua prima stagione in granata, quando segnò 12 gol in 35 gare. Diverso il percorso di Giovanni Simeone. L’argentino aveva iniziato bene la stagione, ma successivamente ha avuto un calo. Nel campionato 2025/26 ha realizzato 6 gol in 21 partite. Nell’ultimo match contro la Lazio è tornato al gol, interrompendo un digiuno che durava da tempo, visto che la sua rete precedente risaliva al 4 gennaio.

