Santos: “Contento per la vittoria ed ecco a chi ho dedicato l’esultanza”

By Emanuele Arinelli
Dopo la vittoria 2-1 contro il Torino, Santos (MVP del match) e Politano sono intervenuti ai microfoni di Dazn. Le loro parole:

Santos:

“La mia esultanza è dedicata a mia madre e Ronaldinho. Sono contento di essere qui. Forza Napoli sempre”.

Politano:

“E’ stato un peccato per il finale, non dobbiamo subire questi goal. Il mister era contento per il salto sull’assist. Santos è un bravo ragazzo, sempre preciso e puntuale agli allenamenti. E’ un giocatore forte e siamo contenti di lui”.

