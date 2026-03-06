Santos: “Contento per la vittoria ed ecco a chi ho dedicato l’esultanza”

Dopo la vittoria 2-1 contro il Torino, Santos (MVP del match) e Politano sono intervenuti ai microfoni di Dazn. Le loro parole:

Santos:

“La mia esultanza è dedicata a mia madre e Ronaldinho. Sono contento di essere qui. Forza Napoli sempre”.

Politano:

“E’ stato un peccato per il finale, non dobbiamo subire questi goal. Il mister era contento per il salto sull’assist. Santos è un bravo ragazzo, sempre preciso e puntuale agli allenamenti. E’ un giocatore forte e siamo contenti di lui”.