Rivivi il LIVE di Napoli-Torino, gli azzurri vincono grazie ad Alisson ed Elmas

FINE SECONDO TEMPO

94′ De Bruyne ci prova, calcia di sinistro, la palla esce

93′ Rimessa laterale per il Napoli

90′ Concessi 5 minuti di recupero

86′ Calcio d’angolo per i granata, gol di Casadei

83′ Doppia sostituzione per gli azzurri, escono Politano e Hojlund, entrano Lukaku e Mazzocchi

81′ Decimo calcio d’angolo per gli azzurri

80′ Punizione per il Napoli

78′ Sostituzione per il Napoli, esce Alisson Santos ed entra Kevin De Bruyne

77′ Ultima sostituzione per il Torino, esce Prati entra Anjorin

72′ Ammonito Lazaro

70′ Sostituzione per il Napoli, esce Spinazzola ed entra Miguel Gutierrez

67′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!!! Si sblocca Elmas

66′ Doppia sostituzione per i granata, escono Simeone e Gineitis ed entrano Kulenovic e Casadei

65′ Cross di Politano per Buongiorno di testa, palla fuori

63′ Cartellino giallo anche per Ismajli dopo un fallo su Hojlund

62′ Ammonito Gineitis

59′ Sempre Alisson Santos, conclusione insidiosa e ancora una volta para il portiere granata

56′ Doppio cambio per il Torino, escono Zapata e Obrador ed entrano Che Adams e Pedersen

52′ Ci prova Hojlund con il sinistro, Paleari la mette in calcio d’angolo

48′ Ancora una volta Alisson Santos prova col sinistro, Paleari respinge

45′ Calcio d’angolo per il Napoli, battuto corto

45′ Sostituzione Napoli, esce Vergara ed entra Anguissa

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Concesso 1 minuto di recupero

41′ Cross di Lazaro, Milinkovic Savic blocca

36′ Punizione per il Napoli

34′ OCCASIONE NAPOLI! Politano serve Hojlund che colpisce di testa, la conclusione termina sopra la traversa

32′ Calcio d’angolo per il Napoli

25′ Hojlund si gira velocemente e calcia, palla fuori a lato

24′ Possesso prolungato del Napoli

20′ Reazione del Napoli con Politano che prova la conclusione, Obrador ribatte

18′ Calcio d’angolo per il Napoli

16′ Corner per il Torino, ci prova Vlasic da fuori area, la respinge Milinkovic Savic

15′ Spinge il Torino con la conclusione di Zapata, determinante la chiusura di Buongiorno

11′ Reagisce il Torino con un tiro di Vlasic, Milinkovic Savic la stoppa in due tempi

7′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!!!!! Rete di Alisson Santos su assist di Spinazzola

6′ OCCASIONE NAPOLI! Olivera colpisce la palla, la para Paleari.

5′ Corner del Napoli

4′ Conclusione di Politano da fuori area, blocca Paleari

3′ Cerca l’imbucata Alisson Santos, chiuso da Obrador

1′ Calcio di punizione per il Torino dopo una trattenuta di Gilmour

1′ Inizia la partita, palla per gli ospiti di casa

INIZIO PRIMO TEMPO

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson.

TORINO (3-4-2-1): Peleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Zapata.

L’arrivo degli azzurri

De Bruyne e Anguissa tornano tra i convocati per la partita contro il Torino e sono in ritiro con la squadra a Pozzuoli. Dopo l’allenamento mattutino è arrivata la conferma: partiranno dalla panchina e bisognerà capire quanti minuti potranno giocare. Il loro rientro è un segnale positivo verso la normalità, anche se mancano ancora cinque titolari.

Fonte: Il Mattino

Gli arbitri

La gara sarà diretta da Fabbri, l’arbitro sarà coadiuvato da Bahri e Politi. Il quarto uomo sarà Perri. Al VAR ci sarà Maggioni, AVAR Mazzoleni.

Napoli-Torino le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson. All. Conte

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Zapata. All. D’Aversa

Ci siamo per Napoli-Torino, gara valida per la 28esima giornata di Serie A. Gli azzurri scenderanno in campo alle ore 20.45 al Maradona.

Come in ogni partita, il napolionline.com sarà lieto di raccontarvela con il live testuale della gara.

A cura di Emanuela Menna

