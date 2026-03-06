Ritorna il ritornello della stagione: ‘fare di necessità virtù’
Il Napoli continua a fare di necessità, virtù. È un po’ il ritornello della stagione, specie quando si tratta di centrocampo. Perché se Lobotka si era già fermato durante la pausa per le nazionali di ottobre: tre gare out e al suo ritorno il Napoli aveva già cominciato ad abituarsi a giocare senza De Bruyne, finito ko – lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra – dopo il rigore trasformato contro l’Inter.
A metà novembre, ricorda la Gazzetta, altra pausa per le nazionali e altro infortunio devastante. Stavolta ad Anguissa, insostituibile per eccellenza. Come De Bruyne, Frank riportò una lesione di alto grado al bicipite femorale, stavolta alla coscia sinistra. Kevin corse in Belgio ad operarsi, Anguissa ha optato per la terapia conservativa. Per la gara di quetsa sera entrambi potrebbero tornare nell’elenco dei convocati e accomodarsi in panchina.
Poi chissà, magari potranno dare un contributo per qualche minuto. Cosa che invece sembra impensabile per McTominay, ancora alle prese con l’infiammazione al gluteo e ormai fuori da più di un mese.