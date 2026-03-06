Ritorna il ritornello della stagione: ‘fare di necessità virtù’

Il Napoli continua a fare di necessità, virtù. È un po’ il ritornello della stagione, specie quando si tratta di centrocampo. Perché se Lobotka si era già fermato durante la pausa per le nazionali di ottobre: tre gare out e al suo ritorno il Napoli aveva già cominciato ad abituarsi a giocare senza De Bruyne, finito ko – lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra – dopo il rigore trasformato contro l’Inter.