Adnkronos News

Referendum giustizia: sondaggio Tg3 Linea Notte, No al 42,6% e Sì al 42,4%

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il no accelera e mette la freccia a due settimane dal referendum sulla riforma della giustizia. Il sorpasso è contenuto dalnel sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte, diretta da Pierluca Terzulli, in vista del voto in programma il 22 e 23 marzo. Il no guadagna l’1,7% rispetto al precedente rilevamento e sale al 42,6%. Il sì frena, cedelo 0,3% e si attesta al 42,4%. L’ago della bilancia può essere rappresentato dagli indecisi, che costituiscono il 15% del campione disposto a votare. L’affluenza si mantiene abbondantemente al di sotto del 50%: il sondaggio evidenzia che a votare sarebbero il 44% degli aventi diritto, senza variazioni rispetto ai dati del precedente rilevamento.  

Factory della Comunicazione

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Rottamazione quater, lunedì 9 marzo termine ultimo per pagare la rata

Adnkronos News

Sinner-Svrcina oggi a Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere match

Adnkronos News

Lda & Aka 7Even, oggi esce il primo album insieme ‘Poesie…

Adnkronos News

Iran, Trump: “Invio truppe? Perdita di tempo, hanno perso tutto”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.