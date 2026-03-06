Piccari: ”Senza infortuni, Napoli sarebbe li con l’Inter”

“Una situazione davvero difficile da spiegare. Il Napoli ha avuto una quantità incredibile di infortuni in questa stagione. C’è chi parla di semplice casualità, ma io sinceramente faccio fatica a crederci. Probabilmente sono stati commessi degli errori nella gestione durante l’anno e queste sono le conseguenze. Nonostante questo, penso che il Napoli sia comunque una squadra in grado di andare oltre le emergenze. Rimango fiducioso e sono convinto che gli azzurri possano prendersi almeno il secondo posto. Non credo che il Milan sia superiore al Napoli e penso che, con il recupero di Anguissa e con il rientro graduale di altri giocatori, la squadra tornerà competitiva. Se non ci fossero stati tutti questi infortuni, secondo me il Napoli avrebbe tenuto vivo il campionato fino alla fine e non sarebbe stato così lontano dall’Inter.”