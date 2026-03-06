Piccari: ”Ecco cosa penso della rivoluzione all’IFAB”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Piccari, giornalista direttore di TUTTOmercatoWEB Radio. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Le chiedo invece qualcosa sull’arbitraggio. Ci saranno cambiamenti e nuove regole approvate dall’IFAB che verranno introdotte nei prossimi anni, ma secondo lei da qui alla fine del campionato possiamo aspettarci ancora qualche episodio arbitrale discusso?

“Purtroppo c’è molta confusione nella gestione arbitrale. Questa stagione rischia di essere ricordata come una delle peggiori da questo punto di vista. Gli episodi ci sono stati e continuano a esserci.”

Direttore, pensa che il problema sia semplicemente la scarsa qualità della classe arbitrale oppure intravede qualcosa di più?

“Io non penso a disegni particolari. Parlo semplicemente di bassa qualità, sia nelle prestazioni degli arbitri sia nella gestione complessiva. Mi dispiace molto per quello che è successo a Gianluca Rocchi, perché nessuno dovrebbe essere oggetto di attacchi personali e quello che è accaduto va condannato. Detto questo, però, Rocchi è il responsabile della gestione arbitrale. Se gli arbitri sbagliano così spesso, significa che qualcosa non ha funzionato anche nella direzione tecnica.”