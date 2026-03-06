Adnkronos News

Philip Morris Italia rafforza impegno su giovani talenti e su formazione con Future in progress

(Adnkronos) – Investire nelle competenze e accompagnare i giovani nel mondo del lavoro, contribuendo allo sviluppo di occupazione qualificata in Italia.  

Con questo obiettivo Philip Morris International dà il via a Future in progress, un percorso di crescita professionale rivolto a studenti universitari, neolaureati e giovani professionisti all’inizio della propria carriera. L’iniziativa fa parte della strategia dell’azienda di attrarre e sviluppare nuovi talenti in un contesto di forte trasformazione industriale e tecnologica, offrendo opportunità di formazione strutturata e percorsi professionali sia in Italia che all’estero. Il programma offre la possibilità di collaborare con team locali e internazionali e prevede opportunità di stage, tirocini e ruoli entry e mid-level in numerose funzioni aziendali. Tra le aree coinvolte figurano: digital e data analytics, operations e supply chain, marketing e consumer experience, ricerca e sviluppo, oltre alle funzioni corporate, tra cui finanza, risorse umane, comunicazione e affari legali. 

Per Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia: “Questo nuovo progetto rafforza l’impegno di Philip Morris nella formazione dei talenti e nella filiera integrata che in Italia conta già oltre 3.200 dipendenti e 44.000 persone coinvolte tra attività industriali, ricerca, logistica, distribuzione e servizi. Investire nei giovani significa favorire la competitività del Paese: attraverso programmi come Future in progress contribuiamo a creare competenze avanzate, a sostenere l’occupazione qualificata e a generare valore lungo tutta la filiera, con ricadute positive sul tessuto economico e produttivo italiano”. 

All’interno del progetto Future in Progress si inserisce anche il Graduate Program, un programma di sviluppo rivolto a neolaureati che desiderano intraprendere una carriera internazionale. Il programma ha una durata di due anni e prevede un piano di sviluppo strutturato con rotazioni in diverse funzioni aziendali, consentendo ai partecipanti di acquisire esperienza in differenti ambiti del business e sviluppare una visione trasversale dell’organizzazione. 

 

“Con Future in progress, Philip Morris International si conferma un’azienda che investe concretamente nei giovani talenti e nel loro potenziale, offrendo un’esperienza autentica e un’opportunità di crescita in un contesto in continua evoluzione. Questo programma rappresenta un modo concreto per accompagnare i neolaureati in un percorso di sviluppo che possa fare la differenza per il loro futuro professionale e per la grande trasformazione che l’azienda sta attraversando”, ha commentato Leandro Maggi, direttore People & Culture di Philip Morris Italia. 

Il programma coinvolgerà fino a 40 risorse, di cui 15 all’interno del Graduate Program. E’ possibile già da ora inviare la propria candidatura al seguente link Future in Progress Jobs | Internships, Graduates, & Leaders at pmi e sulle principali piattaforme universitarie e LinkedIn. 

