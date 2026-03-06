Novellino: ”Napoli stoico nonostante gli infortuni”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Walter Novellino, allenatore.
Il Napoli però ha perso tanti giocatori per infortunio durante la stagione. Quanto ha inciso?
“Ha inciso tantissimo. Quando perdi giocatori importanti e con grande qualità diventa tutto più complicato. Il Napoli ha dovuto fare i conti con molte assenze e questo inevitabilmente ha condizionato il rendimento della squadra durante il campionato”.
Se il Napoli fosse stato sempre al completo, che campionato avremmo visto?
“Secondo me avrebbe potuto fare un campionato ancora più importante. Quando hai tutti i giocatori a disposizione puoi lavorare meglio, mantenere continuità e sfruttare al massimo la qualità della rosa. Gli infortuni invece ti costringono sempre a cambiare e ad adattarti“.