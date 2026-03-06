NewsCalcioNapoli

Novellino: ”Napoli stoico nonostante gli infortuni”

Le parole dell'ex allenatore

By Lorenzo Capobianco
0
A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Walter Novellino, allenatore.
Il Napoli però ha perso tanti giocatori per infortunio durante la stagione. Quanto ha inciso?

Factory della Comunicazione

“Ha inciso tantissimo. Quando perdi giocatori importanti e con grande qualità diventa tutto più complicato. Il Napoli ha dovuto fare i conti con molte assenze e questo inevitabilmente ha condizionato il rendimento della squadra durante il campionato”.
Se il Napoli fosse stato sempre al completo, che campionato avremmo visto?
“Secondo me avrebbe potuto fare un campionato ancora più importante. Quando hai tutti i giocatori a disposizione puoi lavorare meglio, mantenere continuità e sfruttare al massimo la qualità della rosa. Gli infortuni invece ti costringono sempre a cambiare e ad adattarti“.
Potrebbe piacerti anche
News

Piccari: ”Senza infortuni, Napoli sarebbe li con l’Inter”

News

LIVE- Vivi le emozioni di Napoli/Torino

News

UFFICIALE – D’Aversa e Conte hanno trasmesso le due formazioni

News

Marolda: ”Partita ostica”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.