Novellino: ”Napoli deve puntare al secondo posto”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Walter Novellino, allenatore.

Che partita si aspetta tra Napoli e Torino?

“È sicuramente una partita importante e anche difficile. Quando una squadra cambia allenatore ritrova entusiasmo, responsabilità e nuove motivazioni. Il Torino arriva con uno spirito diverso e questo può complicare le cose. Però il Napoli, nonostante le assenze, ha la qualità per fare una grande partita e per continuare a inseguire l’obiettivo Champions“.

Può essere una motivazione in più anche la possibilità di avvicinarsi al secondo posto?

“Sì, queste sono motivazioni forti. In Serie A ogni partita ha un peso enorme e il Napoli lo sa bene. È chiaro che mancano giocatori di grande qualità, calciatori che fanno la differenza, ma la squadra ha comunque valori importanti. Anche nelle difficoltà può trovare la forza per fare un passo in più rispetto alla situazione attuale“.

Il Napoli però ha perso tanti giocatori per infortunio durante la stagione. Quanto ha inciso?