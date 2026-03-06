NAPOLI-TORINO: TOP & FLOP

Il Napoli nella gara di andata a Torino ha giocato una bruttissima gara perdendo con la rete dell’ex azzurro Cholito Simeone.

Factory della Comunicazione

E’ terminata da poco la gara del “Maradona” tra il Napoli e il Torino, anticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida delicata soprattutto per i partenopei, impegnati al cospetto di una squadra che cambiando allenatore sembra aver tramutato anche la sua pelle. La lotta per la conquista di una posizione Champions è diventata serratissima con sei squadre in piena lotta per soli tre posti e Antonio Conte deve continuare a fare pochissime rotazioni in questo periodo.

A vincerla con grandi meriti e un pizzico di paura e’ stato il Napoli col punteggio di 2-1 che, a mio avviso, è stato anche stretto.

TOP

Alisson– Il “piccolo” Neres continua a crescere, trovando dopo sette minuti il secondo gol in maglia partenopea. Strappa e accelera diverse volte nel match facendo vedere i sorci verdi ai granata. Pensate a un Napoli in salute in cui al 60’esce Alisson ed entra Neres o viceversa…UN SOGNO. E’ lui il “Top Player” del match.

Gilmour– Quando lo scozzese si era infortunato non abbiamo dato peso alla sua assenza perché travolti dalle brutte notizie su troppi titolatissimi. Eppure oggi questo ragazzo ci ha fatto vedere quanto ci sia mancato. Attenzione assomiglia un pochino a Lobotka (soprattutto per la simile intelligenza tattica), tuttavia si abbassa meno rispetto allo slovacco e sventaglia molto di più nel lungo. Gioca una splendida prestazione, dettando sempre i tempi come un vero play.

Elmas– Assist di Politano di testa e rete del macedone. SE STO SOGNANDO NON SVEGLIATEMI! Battute a parte, il gol gli mancava davvero tanto, anche se il ragazzo ha giocato in molte-troppe posizioni differenti. Continuo a considerarlo una soluzione di estrema emergenza nella zona nevralgica del campo e forse potrà finalmente essere liberato.

Politano– In una settimana in cui riceve degli insulti beceri (cosa da vigliacchi perché giusto criticarlo ma solo per situazioni di campo), il capitano sforna un’ottima prestazione regalando l’assist del 2-0 ad Elmas. Forse gestito e con un impegno a settimana può tornare ad essere importante.

Buongiorno– Che bello rivedere Ale nella versione “CAPITAN FUTURO”. Attento, concentrato e bravo nel guidare i compagni dietro. Sto ragazzo deve continuare nel suo processo di crescita mentale perché toccherà a lui guidare la difesa sino a fine stagione.

FLOP

Nessuno– Ci sono stati errori individuali e qualche prestazione sottotono come Milinkovic/Vergara/Olivera. Però stasera per la prova complessiva offerta dalla squadra non mi sembrava giusto indicare nessuno.

“Top & Flop Napoli-Torino” è a cura di Marco Lepore

RIPRODUZIONE VIETATA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE.