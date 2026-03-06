Adnkronos News

Napoli-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, venerdì 6 marzo, i partenopei sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – allo stadio Maradona nella 28esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria per 2-1 contro l’Hellas Verona in trasferta, con il gol decisivo firmato da Lukaku in pieno recupero, mentre quella di D’Aversa, che ha sostituito Baroni sulla panchina granata, ha battuto la Lazio 2-0, allontanandosi dalla zona rossa. 

Factory della Comunicazione

 

La sfida tra Napoli e Torino è in programma oggi, venerdì 6 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte 

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D’Aversa 

 

Napoli-Torino sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Referendum giustizia, il sondaggio Piepoli-Conflavoro: “94% imprenditori…

Adnkronos News

Donna accoltellata sull’autobus a Napoli, 39enne arrestato era già in cura

Adnkronos News

Referendum giustizia: sondaggio Tg3 Linea Notte, No al 42,6% e Sì al 42,4%

Adnkronos News

Rottamazione quater, lunedì 9 marzo termine ultimo per pagare la rata

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.