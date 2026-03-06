Napoli-Torino, le probabili formazioni: ancora emergenza azzurra a centrocampo, D’Aversa punta su Simeone!

La Gazzetta dello Sport mette in evidenza le probabili formazioni di Napoli-Torino, in programma questa sera alle 20.45 al Maradona. In casa azzurra, Conte è pronto a varare il 3-4-2-1: in porta ancora spazio a Meret, davanti al quale agiranno Beukema, Juan Jesus e Buongiorno. L’emergenza è ancora una volta nel reparto di centrocampo, dove nei giorni scorsi anche Lobotka è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un sovraccarico muscolare; in compenso si rivedrà fra i titolari Billy Gilmour dopo alcuni spezzoni delle precedenti gare, insieme agli intoccabili Politano, Elmas e Spinazzola. Sulla trequarti spazio a Vergara, mentre i terminali offensivi saranno ancora Alisson e Hojlund, alla ricerca della doppia cifra in Serie A. In panchina si rivedrà Kevin De Bruyne, out dallo scorso 25 ottobre.

Lato Torino, D’Aversa punta a dare continuità al successo interno sulla Lazio confermando il 3-5-2. Davanti a Paleari agiranno Coco, l’ex Marianucci e Ismajli, centrocampo folto con Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei e Obrador e attacco a due punte col Cholito Simeone – in gol all’andata contro la sua ex squadra – e Kulenovic. Fra i convocati rientrerà Ilkhan.