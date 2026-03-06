Napoli, le ultime verso il Torino: in porta l’ex Vanja, più Olivera di Beukema!

Ultime di formazione in vista di questa sera con la redazione di Sky Sport che prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di Conte per la sfida al Torino. Sentimenti alterni per l’allenatore del Napoli che contro i granata riporta nella lista dei convocati Anguissa e De Bruyne. Il tecnico però perde Lobotka per un sovraccarico muscolare. Lo si legge sul portale TuttoNapoli.

Factory della Comunicazione

Per quel che riguarda McTominay, lo scozzese non è ancora al 100% e quindi discorso rientro rimandato. In porta torna Milinkovic-Savic mentre in difesa Olivera è favorito. In mediana coppia inedita formata da Gilmour ed Elmas. Politano e Spinazzola agiranno sulle corsie esterne mentre resta nel tridente offensivo Alisson Santos.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson Santos