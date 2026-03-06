NewsCalcioNapoli

Napoli, al Maradona attesi in 48mila! Prima del match canterà Sal Da Vinci

By Riccardo Cerino
Quella in programma questa sera al Maradona contro il Torino sarà una sfida speciale per il Napoli. Stando infatti al Corriere dello Sport, l’impianto di Fuorigrotta sarà popolato da circa quarantottomila sostenitori azzurri che potranno assistere all’esibizione di Sal Da Vinci prima del fischio d’inizio.

Il club azzurro ha infatti invitato il fresco vincitore di Sanremo confermando il trend di valorizzazione delle radici e del patrimonio artistico della città inaugurato dal dg dell’area business, Tommaso Bianchini, e Sal, grande tifoso della squadra e abituale frequentatore della tribuna, lo farà al cospetto di quanti stasera prenderanno posto nel catino azzurro.

