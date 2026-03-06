Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Presenti Mattarella e Meloni

(Adnkronos) – L’attesa è finita. Oggi, venerdì 6 marzo 2026, iniziano le Paralimpiadi di Milano Cortina. A dare il via al grande evento la cerimonia di apertura all’Arena di Verona: per la prima volta, un sito patrimonio Unesco ospita lo spettacolo inaugurale dei Giochi (lo scorso 22 febbraio era successo lo stesso per la chiusura delle Olimpiadi invernali) sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad assistere allo show anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, oltre ai presidenti della Lombardia Attilio Fontana e della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Presenti anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi.

Qualche coordinata sullo spettacolo. La maestosa Arena di Verona è l’eccezionale palcoscenico di ‘Life in Motion’, lo show inaugurale dei Giochi Paralimpici realizzato dall’Agenzia Creativa italiana Filmmaster. Non sarà una celebrazione della ‘diversità’ come eccezione, ma il riconoscimento di un’uguaglianza sostanziale che si arricchisce nelle differenze e genera nuove possibilità di confronto, consapevolezza e partecipazione. ‘Life in Motion’, non a caso, è un omaggio allo storico motto paralimpico ‘Spirit in Motion’. Il movimento non è solo quello atletico, ma quello della vita: trasformazione, energia, relazione tra arte e sport.

All’Arena, il palcoscenico occupa l’intera superficie del parterre, con una forma ispirata ai riverberi creati da una goccia d’acqua che cade. L’essenza primaria degli sport invernali. Uno spazio in cui le persone sono davvero al centro: con e senza disabilità, corpi e storie, tutti condivideranno la scena per affermare che il valore di ciascuno non è definito da una condizione, ma dalla comune appartenenza all’umanità.

